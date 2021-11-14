США умолчали о гибели 70 человек от авиаудара в Сирии в марте 2019-го

США умолчали о гибели 70 человек от авиаудара в Сирии, сообщила газета The New York Times. По информации издания, в марте 2019-го американский штурмовик сбросил на толпу людей три бомбы. NYT утверждает, что военные намеренно скрыли последствия удара и информацию о числе жертв. По словам американских журналистов, силы коалиции бульдозером сровняли место бомбардировки. Военные чиновники знали о трагедии, но расследование никто не провел, передает телеканал «Известия». В ответ на официальный запрос издания, центральное командование США назвало авиаудары «оправданными» мерами. Военные говорят, что были убиты 16 боевиков и четверо мирных. Принадлежность еще 60-ти жертв установить не удалось.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.