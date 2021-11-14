Прямой эфир
Мир
В США четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета
Общество
Гинцбург рекомендовал ревакцинироваться «Спутником Лайт» раз в полгода
Мир
На Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС
Мир
ФБР подтвердило факт взлома хакерами электронной почты ведомства
Наука
В России разработали многоразовый корабль для суборбитального туризма
Мир
Пушков заявил о «ледяной войне» с Западом
Наука
Китай рассказал о планах отправки тайконавтов на Луну до 2030 года
Мир
Польский солдат погиб на границе с Белоруссией из-за несчастного случая
Общество
Метеоролог спрогнозировал температурные аномалии в ряде регионов России
Мир
Личный врач подтвердил ухудшение здоровья Саакашвили

В Кемерове мужчину заподозрили в краже семечек на 870 тыс. рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разнорабочий склада в Кемерово подозревается в краже 365 упаковок семечек и двух коробок кофе, которые там хранились. Общая сумма ущерба составила 870 тыс. рублей, сообщила в субботу, 13 ноября пресс-служба Главного управления МВЛ России по Кемеровской области.

Предпродажная обработка: мошенники украли 1,4 млрд на сайтах объявлений
Как не попасться на обман и сохранить деньги или товар

Подозреваемого вычислили быстро. «Им оказался ранее судимый за кражи 33-летний кемеровчанин, трудившийся разнорабочим на предприятии заявителя. Полицейские выяснили, что во время обеденного перерыва, когда все сотрудники разошлись и за действиями злоумышленника никто не наблюдал, он похитил два поддона с упаковками семечек и две коробки кофе. Похищенное подозреваемый продал», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная мера наказания по ней составляет шесть лет лишения свободы. Часть похищенного имущества полицейские нашли и вернули законному владельцу.

27 октября сообщалось, что в Нижнем Новгороде продавщица ювелирного магазина украла с места работы все драгоценности, стоимость которых оценивается более чем в 10 млн рублей, и сбежала.

Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

Отмечается, что женщина работала в магазине около двух месяцев без пререканий со стороны руководства. В день происшествия она дождалась, пока сменщица покинет ювелирную лавку, и совершила кражу.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021