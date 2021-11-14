В Кемерове мужчину заподозрили в краже семечек на 870 тыс. рублей

Разнорабочий склада в Кемерово подозревается в краже 365 упаковок семечек и двух коробок кофе, которые там хранились. Общая сумма ущерба составила 870 тыс. рублей, сообщила в субботу, 13 ноября пресс-служба Главного управления МВЛ России по Кемеровской области.

Подозреваемого вычислили быстро. «Им оказался ранее судимый за кражи 33-летний кемеровчанин, трудившийся разнорабочим на предприятии заявителя. Полицейские выяснили, что во время обеденного перерыва, когда все сотрудники разошлись и за действиями злоумышленника никто не наблюдал, он похитил два поддона с упаковками семечек и две коробки кофе. Похищенное подозреваемый продал», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная мера наказания по ней составляет шесть лет лишения свободы. Часть похищенного имущества полицейские нашли и вернули законному владельцу.

27 октября сообщалось, что в Нижнем Новгороде продавщица ювелирного магазина украла с места работы все драгоценности, стоимость которых оценивается более чем в 10 млн рублей, и сбежала.

Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

Отмечается, что женщина работала в магазине около двух месяцев без пререканий со стороны руководства. В день происшествия она дождалась, пока сменщица покинет ювелирную лавку, и совершила кражу.