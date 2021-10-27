Продавщица ювелирного в Нижнем Новгороде обокрала его на 10 млн рублей

В Нижнем Новгороде продавщица ювелирного магазина украла с места работы все драгоценности, стоимость которых оценивается в более чем 10 млн рублей, и сбежала. Об этом 27 октября пишет портал NN.RU.

Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

Отмечается, что женщина работала в магазине около двух месяцев без пререканий со стороны руководства. В день происшествия она дождалась, пока сменщица покинет ювелирную лавку, и совершила кражу.

Остальные сотрудники магазина обнаружили пропажу украшений утром следующего дня. По их словам, женщина открыла лавку, воспользовавшись дубликатом ключа, который находился у другого работника.

Сейчас продавщицу Ольгу З. разыскивают правоохранители. При этом в полиции не исключают того факта, что женщина трудоустраивалась с поддельным паспортом.

В июле неизвестный вооруженный мужчина ограбил ювелирный магазин Chaumet в Париже, вынеся из него украшения, по предварительным данным, на сумму €2–3 млн.