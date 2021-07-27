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В Париже преступник похитил из ювелирного бутика драгоценности на €2 млн

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Неизвестный вооруженный мужчина во вторник, 27 июля, ограбил ювелирный магазин Chaumet в Париже, вынеся из него украшения, по предварительным данным, на сумму от €2 млн до €3 млн. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник в полиции.

Как отмечает издание, преступник подъехал на электросамокате к бутику, который находится на улице Франсуа-Эр сразу за Елисейскими Полями (8-й округ) в районе 17:10 (18:10 мск). Затем он вошел в магазин и, угрожая сотрудникам пистолетом, забрал драгоценности и скрылся.

В настоящее время полиция разыскивает грабителя, начато расследование.

Это не первый случай, когда дом Chaumet подвергается нападению. В ноябре 2009 года флагманский магазин ювелирной компании на Вандомской площади тоже стал жертвой ограбления. Тогда ущерб оценили в €1,9 млн.

Ранее, 9 апреля, фешенебельный парижский отель George V подвергся нападению грабителей, которые похитили драгоценности на €100 тыс. Двое вооруженных мужчин ворвались в отель, расположенный в районе Елисейских Полей. Один из них разбил топором витрины, где хранились ювелирные украшения известных компаний. Преступники скрылись с похищенными драгоценностями на скутере.

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