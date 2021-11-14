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С севшего на мель контейнеровоза Rise Shine откачали 40 тонн топлива

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С контейнеровоза Rise Shine в Находке откачали 40 т топлива. Работы начались в субботу, тогда извлекли более 5 т мазута. Сейчас откачка приостановлена из-за плохих погодных условий, передает телеканал «Известия».

Вокруг судна вновь установили боновые заграждения. Ранее на борт контейнеровоза доставили генератор для освещения. Во вторник судно село на мель
у берегов Находки. Экипаж состоял из 14 граждан Китая, их эвакуировали. На контейнеровозе 300 т топлива, разлива пока не произошло. Водолазы обследовали левый борт, он оказался в порядке. Правый еще не осмотрели из-за сильных волн и плохой видимости.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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