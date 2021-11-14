Решение Бекхэма стать лицом ЧМ в Катаре вызвало недовольство ЮНИСЕФ

Решение Дэвида Бекхэма стать лицом чемпионата мира в Катаре испортило его сотрудничество с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), об этом 14 ноября сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники в организации.

Отмечается, что фундаментальная работа, которую бывший капитан сборной Англии проделал с ЮНИСЕФ за последние 15 лет, была разрушена его отношениями со страной Ближнего Востока.

Отмечается, что причиной этого стала плохая репутация Катара в области прав человека.

«Честно говоря, Дэвид вносил огромный вклад в ЮНИСЕФ ​​на протяжении многих лет. Дэвид спас жизни детей по всему миру, но в следующем году люди будут говорить о нем только то, что он получит миллионы от Катара», — приводит Mail слова собеседника издания.

Кроме того, источники полагают, что Детский фонд ООН прекратит сотрудничество с Бекхэмом и он не будет участвовать ни в каких проектах организации.

На данный момент 46-летний Бекхэм является послом доброй воли ЮНИСЕФ, в рамках сотрудничества с которым в 2015 году он основал свой благотворительный фонд.

24 октября «Известия» сообщали, что Дэвид Бекхэм станет лицом чемпионата мира по футболу в Катаре. Экс-игрок сборной Англии заработает на этом около £150 млн. После турнира Бекхэм станет футбольным послом Катара.

Звезда футбола 1990-х и нулевых будет занимать эту должность в течение 10 лет. Бекхэм завершил профессиональную карьеру игрока в 2013 году в клубе «Пари Сен-Жермен».