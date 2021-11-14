Прямой эфир
Мир
В США четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета
Общество
Гинцбург рекомендовал ревакцинироваться «Спутником Лайт» раз в полгода
Мир
На Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС
Мир
ФБР подтвердило факт взлома хакерами электронной почты ведомства
Наука
В России разработали многоразовый корабль для суборбитального туризма
Мир
Пушков заявил о «ледяной войне» с Западом
Наука
Китай рассказал о планах отправки тайконавтов на Луну до 2030 года
Мир
Польский солдат погиб на границе с Белоруссией из-за несчастного случая
Общество
Метеоролог спрогнозировал температурные аномалии в ряде регионов России
Мир
Личный врач подтвердил ухудшение здоровья Саакашвили

Решение Бекхэма стать лицом ЧМ в Катаре вызвало недовольство ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ может прекратить сотрудничество с Бекхэмом из-за его решения стать лицом ЧМ в Катаре
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение Дэвида Бекхэма стать лицом чемпионата мира в Катаре испортило его сотрудничество с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), об этом 14 ноября сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники в организации.

Основная жидкость: воды на всех не хватит
В мире сложилась угрожающая ситуация с главным химическим веществом на Земле

Отмечается, что фундаментальная работа, которую бывший капитан сборной Англии проделал с ЮНИСЕФ за последние 15 лет, была разрушена его отношениями со страной Ближнего Востока.

Отмечается, что причиной этого стала плохая репутация Катара в области прав человека.

«Честно говоря, Дэвид вносил огромный вклад в ЮНИСЕФ ​​на протяжении многих лет. Дэвид спас жизни детей по всему миру, но в следующем году люди будут говорить о нем только то, что он получит миллионы от Катара», — приводит Mail слова собеседника издания.

Кроме того, источники полагают, что Детский фонд ООН прекратит сотрудничество с Бекхэмом и он не будет участвовать ни в каких проектах организации.

На данный момент 46-летний Бекхэм является послом доброй воли ЮНИСЕФ, в рамках сотрудничества с которым в 2015 году он основал свой благотворительный фонд.

24 октября «Известия» сообщали, что Дэвид Бекхэм станет лицом чемпионата мира по футболу в Катаре. Экс-игрок сборной Англии заработает на этом около £150 млн. После турнира Бекхэм станет футбольным послом Катара.

Звезда футбола 1990-х и нулевых будет занимать эту должность в течение 10 лет. Бекхэм завершил профессиональную карьеру игрока в 2013 году в клубе «Пари Сен-Жермен».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021