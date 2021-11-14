Бывшая принцесса Японии Мако покинула родину

Бывшая принцесса Японии Мако, которая в октябре вышла замуж за обычного японского гражданина Кэя Комуро, отправилась в США. После своего замужества она лишилась титула члена монаршей фамилии. Об этом 14 ноября сообщило агентство «Киодо».

Подчеркивается, что самолет с Мако и ее мужем на борту вылетел из токийского международного аэропорта Ханэда.

Пара планирует переехать в Нью-Йорк, где работает Комуро. Мако планирует в городе найти для себя подходящую вакансию. Японские СМИ уточняют, что бывшая принцесса мечтает работать в Американском музее естественной истории.

26 октября заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, японист Дмитрий Стрельцов рассказал, что недовольство некоторых японцев браком принцессы Мако с Кэем Комуро связано исключительно с финансовыми перипетиями его семьи.

По его словам, история о непогашенных финансовых обязательствах обрела публичность в откровенно неблагоприятном ключе, что бросило тень на императорскую семью.

Эксперт напомнил, что традиция, когда члены императорского дома Японии могли связывать себя узами брака исключительно с аристократами (невесту монархам находили в одном из пяти дворянских родов), давно стала анахронизмом.

При этом решение принцессы выйти за простолюдина вызвало акции протеста в Токио. Как передает Deutsche Welle, в демонстрациях участвовали в основном люди среднего возраста и консерваторы.