Умер актер из сериала «Твин Пикс» Гэвэн О'Херлихи

Актер кино и телевидения Гэвэн О'Херлихи, известный по ролям в сериалах «Твин Пикс» и «Байки из склепа» умер в Англии в возрасте 70 лет. Издание The Irish Echo сообщает, что артист скончался еще 15 сентября, но об этом стало известно только сейчас.

Гэвэн О’Херлихи родился в 1951 году в Дублине. Окончил Академию Филлипса в Массачусетсе и колледж в Дублине.

О’Херлихи начал кинокарьеру в 1969 году. С этих пор он сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах. Среди наиболее известных картин с участием Гэвэна О'Херлихи — «Счастливые дни», третий «Супермен», лента бондианы «Никогда не говори «никогда», «Виллоу».

Актер также снялся со своим отцом в телесериале «Твин Пикс». Гэвэна О’Херлихи сыграл офицера Королевской канадской конной полиции Престона Кинга.