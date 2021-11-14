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Умер актер из сериала «Твин Пикс» Гэвэн О'Херлихи

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Актер кино и телевидения Гэвэн О'Херлихи, известный по ролям в сериалах «Твин Пикс» и «Байки из склепа» умер в Англии в возрасте 70 лет. Издание The Irish Echo сообщает, что артист скончался еще 15 сентября, но об этом стало известно только сейчас.

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Гэвэн О’Херлихи родился в 1951 году в Дублине. Окончил Академию Филлипса в Массачусетсе и колледж в Дублине.

О’Херлихи начал кинокарьеру в 1969 году. С этих пор он сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах. Среди наиболее известных картин с участием Гэвэна О'Херлихи — «Счастливые дни», третий «Супермен», лента бондианы «Никогда не говори «никогда», «Виллоу».

Актер также снялся со своим отцом в телесериале «Твин Пикс». Гэвэна О’Херлихи сыграл офицера Королевской канадской конной полиции Престона Кинга.

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