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В Москве кусок мрамора завел блог в Instagram

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Сотрудники московского центра дизайна Artplay начали писать от имени одного из своих арт-объектов. Блог ведется в социальной сети Instagram.

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«Сегодня исполнился месяц, как около Artplay появился Камень. Почти с первых дней он зажил своей жизнью, и мы решили, что будем фиксировать все его состояния», — написали сотрудники центра.

Так, герой «рассказывает» историю своей установки около Artplay. Повествование ведется от первого лица. Камень «пишет», что он ждал тех, кто сделает из него «очередной шедевр», однако позже его начали «использовать не по назначению» и разрисовали.

В апреле сообщалось, что аккаунт в Instagram появился у дорожной ямы из Красноярска. На своей странице она «хвастается» тем, сколько автомобилистов за пять лет ее существования потеряли из-за нее свои номера. Отмечается, что яма «подписалась» на многих местных чиновников.

13 июля в Instagram появилась функция Security Checkup для обеспечения большей безопасности аккаунтов. Новая функция предложит пользователям, чьи учетные записи могли быть взломаны, пройти несколько этапов, которые необходимы для защиты аккаунтов.

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