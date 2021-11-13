Питер Джексон стал миллиардером

Режиссер «Властелина колец» стал миллиардером. Питер Джексон продал свою долю в студии спецэффектов. Теперь она принадлежит разработчику видеоигр Unity Software, передает телеканал «Известия». Сумма сделки составила $1,6 млрд, из них Джексон получит $975 млн, часть суммы — в виде акций. Состояние режиссера росло по мере выхода новых фильмов. Еще до съемок трилогии Джексон получил $30 млн и как минимум 10% от кассовых сборов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.