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Жители Турции возмутились присутствием кораблей ВМС США в Черном море

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Жители Турции выразили возмущение присутствием кораблей Военно-морских сил (ВМС) США в Черном море. Некоторые из них 13 ноября потребовали в блоге издания Haber7 от американцев «убираться» из Черноморского региона.

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«Проваливайте из Черного моря, колонизаторы, иначе нам придется похоронить вас в море», — заявил пользователь Дженк, комментируя статью издания от 6 ноября, в которой журналисты рассказали, что ситуация в Черноморском регионе может накалиться из-за противостояния РФ и США.

«Американскому флоту не место в Средиземноморье. Корабли США лишь жгут топливо и загрязняют море», — написал Хан.

«Цель сатаны — окрасить Черное море в алый цвет. Турции не стоит поддерживать такую позицию. К черту НАТО. Они нам не друзья», — считает Ястреб.

«Россия полностью права. Что американцы делают в Черном море? Пусть убираются», — написал ВЕФА.

В настоящий момент в Черном море находятся суда США в составе эсминца Porter, корабля Mount Whitney и танкера John Lenthall, которые совершают маневры в рамках учений Шестого флота США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО, стартовавших 30 октября.

USS Mount Whitney сделал остановку в Стамбуле 1 ноября. Однако не все жители города были рады визиту американцев. Так, турецкие коммунисты повесили на одном из мостов растяжку сразу на двух языках обращение к экипажу: «Yankee, go home» («Янки, отправляйтесь домой». — Ред.).

8 ноября три корабля США прибыли в грузинский порт Батуми. 10 ноября они покинули Грузию и 12 ноября прибыли в румынский порт Констанц.

Президент России Владимир Путин на совещании в Сочи по оборонной тематике 1 ноября высказался о военных кораблях США. Вошедший в Черное море корабль ВМС США можно увидеть в бинокль или прицел средств обороны, сказал он.

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