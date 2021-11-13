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Кириенко допустил открытие лагерей «Большой перемены» во всех регионах РФ

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Профильные лагери всероссийского конкурса «Большая перемена» (проект АНО «Россия — страна возможностей») могут появиться в каждом регионе РФ. Об этом в субботу, 13 ноября, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на встрече с участниками финала конкурса, который проходит в Крыму.

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Международный детский центр «Артек» стал площадкой для всех финалов конкурса, добавил он. Так, в июле там проходил финал 5-7 классов, а с 9 по 13 ноября проходит финал старшеклассников.

«Думаю, что «Артек» всегда будет гостеприимным домом для «Большой перемены», но все желающие со всей страны не смогут собраться в «Артеке», а если в каждом регионе будет такой летний лагерь «Большой перемены», это даст возможность большому количеству ребят включиться в сообщество и в семью», — сказал Кириенко.

С 9 по 13 ноября в Крыму в «Артеке» проходит финал конкурса «Большая перемена» среди учеников 9-11-х классов. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Образование». Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. В 2021 году в конкурсе участвуют более 2,5 миллиона школьников и студентов колледжей, уточнили организаторы.

Кроме того, конкурсанты решали кейсовые задания по направлениям «Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания» и «Общество». Также школьники приняли участие в мероприятиях, организованных участниками арт-кластера «Таврида» и общества «Знание».

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