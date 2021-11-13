QR-коды в РФ будут действовать только при предъявлении паспорта, сообщается в правительственном законопроекте, внесенном в Госдуму. Без удостоверения личности в кафе, магазины не пустят. Проверяющий обязан будет помимо кода спросить документ. Цифровые сертификаты сделают обязательными лишь для совершеннолетних, передает телеканал «Известия». До 1 февраля вместо QR-кода можно будет предъявить результату ПЦР-теста. После 1 февраля необходимыми станут только цифровые шифры для вакцинированных и переболевших или справка о медотводе.

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