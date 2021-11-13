Под Севастополем в ДТП с микроавтобусом пострадали 12 человек

В ДТП с микроавтобусом на трассе между Севастополем и Ялтой пострадали 12 человек. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщили в пресс-службе севастопольского управления МВД.

«В результате ДТП 12 человек получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель «Волги» выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes, в котором находились восемь пассажиров. Самого водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

В Ивановской области 29 октября 10 человек пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля. Тяжелые травмы получил водитель автобуса, на полосу которого внезапно вылетел Ford Focus.