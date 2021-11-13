В московском метро появилась зона отдыха с деревьями

В Москве на станции метро «Деловой центр» открылась экоинсталляция, посвященная «зеленым» облигациям столицы, передает телеканал «Известия».

12 ноября прошла презентация экообьектов, во время которой пассажирам раздавали стилизованные карты «Тройка». Теперь в центре станции метро есть зона отдыха с живыми цветами, на перроне высажены деревья, рядом с которыми представлены информационные стенды. Каждый проходящий мимо пассажир может погрузиться в инсталляцию.

Экспозиция посвящена «зеленым» облигациям столицы. Бумаги выпускают для реализации экологически значимых проектов города. Средства, вырученные в результате выпуска облигаций, идут на строительство станций БКЛ и закупку электробусов Большой кольцевой линии.

Как заявил первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, на них будет закуплено более 400 электробусов и построено более 17 станций Большой кольцевой линии и линии перегона БКЛ.

Москва стала первой в России, выпустившей «зеленые» облигации. Вскоре новый вид ценных бумаг будет доступен для населения.

Заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева отметила, что в связи с большим интересом граждан к этой теме сейчас готовится новый выпуск «зеленых» облигаций именно для физических лиц.

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