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Рэпер Канье Уэст сравнил себя с молодым Путиным

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Американский рэп исполнитель Канье Уэст сравнил себя с президентом России Владимиром Путиным во время шоу Drink Champs, размещенного на YouTube-канале Revolt в пятницу, 12 ноября.

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«[Крупнейший американский ритейлер одежды] Gap, [компания спортивной одежды] Adidas — я рулю ими. Я Путин. Я молодой Путин. Я осознал, что я (как — Ред.) Владимир, когда понял, что культура — это нефть, культура — это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и буду им следующие 2000 лет», — заявил американский рэпер

Ведущие напомнили артисту, что он родом из Чикаго, США, и афроамериканец, однако Уэст продолжил настаивать на своем сходстве с российским лидером.

Ранее, в сентябре 2020 года, артист подал документы для регистрации кандидатом в штатах Кентукки и Миссисипи. На выборах свой голос за музыканта отдали около 60 тыс. американцев. Несмотря на скромный результат, Уэст планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах еще раз в 2024 году.

Также в сентябре прошлого года американский рэпер разместил фотографию президента России на тренировке по дзюдо в своем Twitter. На снимке, опубликованном 16 сентября, запечатлена встреча российского лидера с представителями сборной России по дзюдо в 2016 году. На тренировке с дзюдоистом Мусой Могушковым Путин на фото повергает соперника.

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