Якутских дорожников наградили за борьбу с лесными пожарами

Дорожников удостоили наград за помощь в борьбе с лесными пожарами и ликвидацию последствий в Горном районе Якутии. В этом году лесные пожары охватили 1 млн га на территории муниципального образования. По информации администрации района, на помощь пришли 15 дорожных предприятий республики.

Благодаря совместным действиям, удалось минимизировать ущерб и не допустить жертв среди местного населения, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе управления автодорог Якутии.

ООО «Амгор» и ГКУ «Управтодор РС(Я)» приняли непосредственное участие в противостоянии огненной стихии и ликвидации ее последствий.