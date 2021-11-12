Иркутская область получит 145 млн рублей на расселение бараков

Иркутская область получит 145 млн рублей из бюджета РФ на расселение граждан из непригодного жилья, расположенного в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Речь идет о временных помещениях, построенных в период промышленного освоения территорий. Многие люди до сих пор проживают в бытовках и бараках, которые в советские и ранние постсоветские годы на время предоставлялись приехавшим в регион строителям, нефтяникам, участникам различных экспедиций и их семьям. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Предварительно в Приангарье право на переселение имеют 55 семей на территории Железнодорожного муниципального образования, Бодайбинского и Тайшетского городского поселения. Общий объем средств, предусмотренный на указанные цели на 2022 год составляет 195,7 млн рублей, в том числе 145 млн из федерального бюджета, 48 млн — из областного», — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Правительство Хабаровского края выделило 296 млн рублей на расселение бараков в региональном центре. Власти начали размещать заявки на приобретение квартир. Речь идет о домах на проспекте 60-летия Октября. Бараки были признаны аварийными после 1 января 2017 года. Расселение будет вестись двумя способами. В зависимости от пожеланий жильцов они получат новые благоустроенные квартиры или компенсации из расчета рыночной стоимости жилья. На первом этапе размещены 15 заявок на закупку жилья. По итогам опроса составлен список граждан, которые хотят получить компенсацию. Рыночная стоимость возмещения в среднем составляет 64 тыс. рублей за 1 кв. м жилья.