Прямой эфир
Общество
Брата Нурмагомедова под конвоем посадили в самолет до Махачкалы
Происшествия
Мэра Петрозаводска Владимира Любарского сбила машина
Мир
Украина усилит границу с Белоруссией подразделениями военнослужащих и полицейских
Мир
Макрон заявил о намерении обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии
Мир
Лавров заявил об агрессии НАТО по отношению к России
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе QR-кодов для россиян из группы риска
Мир
В Киеве раскрыли цель нового министра обороны
Спорт
Стало известно об изменениях в составе сборной РФ на матч с командой Хорватии
Мир
В ВОЗ завили об ожидании получения данных по «Спутнику V» на следующей неделе
Мир
Белоруссия лишила 30 турфирм права приглашать иностранцев в страну

Иркутская область получит 145 млн рублей на расселение бараков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иркутская область получит 145 млн рублей из бюджета РФ на расселение граждан из непригодного жилья, расположенного в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Власти ускорят расселение аварийного жилья на Дальнем Востоке и в Сибири

Речь идет о временных помещениях, построенных в период промышленного освоения территорий. Многие люди до сих пор проживают в бытовках и бараках, которые в советские и ранние постсоветские годы на время предоставлялись приехавшим в регион строителям, нефтяникам, участникам различных экспедиций и их семьям. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Предварительно в Приангарье право на переселение имеют 55 семей на территории Железнодорожного муниципального образования, Бодайбинского и Тайшетского городского поселения. Общий объем средств, предусмотренный на указанные цели на 2022 год составляет 195,7 млн рублей, в том числе 145 млн из федерального бюджета, 48 млн — из областного», — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Правительство Хабаровского края выделило 296 млн рублей на расселение бараков в региональном центре. Власти начали размещать заявки на приобретение квартир. Речь идет о домах на проспекте 60-летия Октября. Бараки были признаны аварийными после 1 января 2017 года. Расселение будет вестись двумя способами. В зависимости от пожеланий жильцов они получат новые благоустроенные квартиры или компенсации из расчета рыночной стоимости жилья. На первом этапе размещены 15 заявок на закупку жилья. По итогам опроса составлен список граждан, которые хотят получить компенсацию. Рыночная стоимость возмещения в среднем составляет 64 тыс. рублей за 1 кв. м жилья.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021