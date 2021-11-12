Ассанжу разрешили жениться в тюремной часовне

Прокуратура Британии разрешила Ассанжу заключить брак в тюрьме. Свадьба может состояться в декабре, пара заявила, что сама оплатит расходы. Церемонию планируется провести в тюремной часовне, передает телеканал «Известия». Разрешено присутствие двух свидетелей и нескольких гостей из числа заключенных. Ранее пара подавала в суд на министра юстиции и начальницу тюрьмы Белмарш. Ассанж и его невеста Стелла Моррис добивались свадьбы с мая 2021 года, но их запросы игнорировали.

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