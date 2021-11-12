В «Артеке» завершается конкурс «Большая перемена»

В «Артеке» завершается всероссийский конкурс «Большая перемена». По итогам в финале — 600 победителей из разных городов. Поздравить финалистов с успехом приехал Сергей Кириенко.

«Я, конечно, от души присоединяюсь к поздравлениям победителей, но у меня к вам большая просьба, если вы сейчас узнаете, что вы победили, порадуйтесь этому, но ни в коем случае не зазнавайтесь, и не успокаивайтесь, и не расслабляйтесь. Потому что самое плохое, что может произойти после такой победы, если человек расслабляется, считает, что он уже лучший, всё уже случилось и больше ничего не надо делать. Нет, жизнь только начинается. Эта победа должна вас вдохновить, она должна вам дать ощущение уверенности в своих силах, но она не должна вас расслаблять», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

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