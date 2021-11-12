Воронежские ученые выявили лучшие деревья для поглощения углекислого газа

Ученые Воронежского государственного лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова (ВГЛТУ) выяснили, что быстрорастущие тополь и береза способны в большом объеме поглощать углекислый газ. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

По словам ученых, эти растения могут стать наиболее перспективными для создания углеродных плантаций в условиях средней полосы России. Уже в первый год вегетации при густоте посадки пять тысяч штук на один гектар, молодые деревья смогут поглотить из атмосферы до 2,6 т углеродных соединений.

«Это позволит за короткий срок сформировать лесные карбоновые фермы с понятным механизмом расчета объемов поглощения углеродных соединений. Для сравнения: 15 га такого полигона смогут компенсировать углеродный след 2 тыс. автомобилей», — заявил ректор ВГЛТУ Михаил Драпалюк.

В ходе эксперимента ученые измерили динамики роста и развития растений, распространенных в средней полосе России — береза, тополь, сосна и лиственница. Выяснилось, что наибольший прирост показали тополь «Эс-38» и береза повислая «Углянческая-1».

Кроме того, специалисты оценили потенциал поглощения данными растениями углеродных соединений. Рекордсменом по замерам стал тополь «Эс-38», площадь листовой пластинки которого составила 162 кв. см.

1 ноября первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в РФ уже сегодня обсуждается достижение углеродной нейтральности некоторыми регионами в качестве эксперимента.

По его словам, России уже удалось достичь сокращения объема выбросов парниковых газов до 70% от уровня 1990 года. Кроме того, Россия — глобальный экологический донор, поскольку 30% лесов сосредоточены на территории РФ.