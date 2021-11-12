Дочь известного кардиолога Чазова прокомментировала его смерть

Кардиолог, академик РАН Ирина Чазова 12 ноября в разговоре с «Известиями» прокомментировала смерть своего отца Евгения Чазова — академика РАН и почетного директора НМИЦ кардиологии.

«Для нас это такая большая утеря, поймите. Спасибо вам большое за внимание к папе, за память о нем. <…> Это мой родной человек, я понимаю, для вас он великий ученый, а для меня это единственный родитель, которого я сегодня потеряла», — рассказала Чазова.

О смерти Чазова стало известно ранее в этот день. Кардиолог скончался в возрасте 92 лет.

В Минздраве РФ напомнили, что Чазов являлся создателем тромболитической терапии, которая позволила спасти миллионы жизней. За эту разработку в 1982 году он был удостоен Ленинской премии. Научные разработки академика РАН по лечению пациентов с инфарктами применяются в России, США и Европе. Также Чазов провел на себе эксперимент по применению фибролизина — препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта.

Чазов в течение трех лет возглавлял Минздрав СССР, также под его руководством была создана научная кардиологическая школа. Ученый был сопредседателем движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», деятельность которого была отмечена в 1985 году Нобелевской премией мира.

Чазов стал лауреатом Ленинской премии, трех Государственных премий СССР, премии Совета министров СССР и Государственной премии России. Кроме того, он стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», Героем Социалистического Труда, получил четыре ордена Ленина.