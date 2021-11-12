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Умер академик РАН и почетный директор НМИЦ кардиологии Чазов

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Академик РАН и почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет. О смерти Чазова 12 ноября сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося кардиолога, академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве напомнили, что Чазов является создатель тромболитической терапии, которая позволила спасти миллионы жизней. За эту разработку в 1982 году он был удостоен Ленинской премии. Научные разработки академика РАН по лечению пациентов с инфарктами применяются в России, США и Европе.

«Эксперимент по применению фибролизина — препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда — Евгений Иванович провел на себе», — добавили в Минздраве РФ.

Чазов в течение трех лет возглавлял Минздрав СССР, также под его руководством была создана научная кардиологическая школа. Ученый был сопредседателем движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», деятельность которого была отмечена в 1985 году Нобелевской премией мира.

Чазов стал лауреатом Ленинской премии, трех Государственных премий СССР, премии Совета министров СССР и Государственной премии России. Кроме того, он стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», Героем социалистического труда, получил четыре Ордена Ленина.

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