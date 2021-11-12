ГИБДД начнет использовать новые камеры против нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) запускает новый тип фотовидеофиксации для отслеживания нарушений.

Как сообщает 12 ноября официальный Telegram-канал департамента транспорта Москвы, машины Госавтоинспекции оснастят камерами, которые будут вмонтированы в балку со спецсигналами.

«На крыше машин патруля установим камеры и самые точные радары: их обзор — 360 градусов. Они будут ехать в потоке и на ходу вычислять нарушителей. Разгоняться и тормозить только тогда, когда впереди обычные камеры на скорость, больше не получится», — говорится в сообщении ведомства.

В перспективе такие камеры помогут отслеживать и другие нарушения на дорогах, а еще находить машины в розыске.

Российская Госавтоинспекция 8 ноября напомнила водителям о санкциях за выезд на встречную полосу дороги.

По данным ведомства, административная ответственность за выезд на встречную полосу движения предусмотрена ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Согласно документу, за указанное нарушение ПДД предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.