Польские националисты сожгли флаги ЕС и ЛГБТ

В Польше националисты сожгли флаги Евросоюза и ЛГБТ. Так ультраправые отпраздновали День независимости страны. Ранее мэр Варшавы запретил шествие, но в правительстве сняли запрет. Консервативная часть кабмина поддерживает правое движение, передает телеканал «Известия». Так называемый Фестиваль ненависти заявили как государственный праздник. Польские СМИ сообщили, что некоторые жители Варшавы покинули на время город из-за возможных беспорядков. Прецеденты уже случались.

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