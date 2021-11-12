Прямой эфир
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочий день на час в осенне-зимний период
Мир
Кулеба заявил о поддержке США «Крымской платформы»
Мир
В Белоруссии назвали цель Польши и Литвы в ситуации с мигрантами
Мир
Зеленский попросил премьера Грузии допустить к Саакашвили мать и врачей
Авто
АвтоВАЗ полностью приостановил производство
Наука
Ученые Минобороны РФ создали БАД против COVID-19
Мир
На Украине заявили об энергетической войне с Россией
Общество
Штрафы для таксистов предложили поднять в три раза
Общество
Брата Нурмагомедова доставили в один из изоляторов Москвы
Мир
В Крыму призвали страны НАТО не заигрываться в Черном море

Польские националисты сожгли флаги ЕС и ЛГБТ

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Польше националисты сожгли флаги Евросоюза и ЛГБТ. Так ультраправые отпраздновали День независимости страны. Ранее мэр Варшавы запретил шествие, но в правительстве сняли запрет. Консервативная часть кабмина поддерживает правое движение, передает телеканал «Известия». Так называемый Фестиваль ненависти заявили как государственный праздник. Польские СМИ сообщили, что некоторые жители Варшавы покинули на время город из-за возможных беспорядков. Прецеденты уже случались.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021