Семьи с детьми могут освободить от налога на продажу жилья при пяти условиях

Министерство финансов разработало проект поправок в Налоговый кодекс, при котором семьи с двумя и более детьми будут освобождены от подоходного налога с продажи жилья при некоторых условиях. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает РБК.

Как следует из текста поправок, Минфин предлагает освободить доход от продажи комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры или дома независимо от срока нахождения объекта недвижимости в собственности, если налогоплательщик или его супруг являются родителями двух или более несовершеннолетних детей (или детей до 24 лет, если они обучаются очно), общая площадь приобретенного помещения или его кадастровая стоимость больше, чем в проданном объекте и кадастровая стоимость проданного жилья не превышает 50 млн руб.

Также на момент продажи жилого помещения ни у налогоплательщика, ни у его детей не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретенного жилья.

Кроме того, новая недвижимость должна быть приобретена в тот же календарный год, в который продана старая или не позднее 30 апреля следующего года (если речь идет о договоре долевого участия в строительстве, то по договору должна пройти полная оплата).

Отмечается, что для освобождения от налога необходимо одновременное выполнение всех пяти условий.

Сейчас при продаже объекта недвижимости граждане обязаны уплатить налог на доходы физлиц в размере 13%. Однако в законодательстве предусмотрены варианты безналоговой продажи жилья. Основной способ — владение квартирой более пяти лет (до 2016 года этот срок составлял три года), после чего можно продавать собственность без уплаты налога.

16 июля президент России Владимир Путин поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет.

В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что данное поручение президента направлено на защиту интересов молодых семей. По ее словам, часто молодая семья, приобретая жилье, рассчитывает со временем улучшить жилищные условия, поэтому инициатива Путина пойдет на пользу многодетным семьям.

28 сентября глава государства заявил, что в ближайшие годы необходимо создать целостную систему поддержку семей с детьми. Помимо прочего Путин отметил, что в ближайшие годы расходы на социальные цели в России будут расти и на этом требуется сконцентрировать ресурсы.