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Visa снизит комиссии за оплату картой на крупных маркетплейсах

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Международная платежная система Visa снизит комиссии за оплату на крупных маркетплейсах, в том числе на Ozon и Wildberries. Теперь ее размер составит от 1,2 до 1,5% от стоимости товара в зависимости от объемов онлайн-продаж. Об этом говорится в бюллетене Visa.

Отмечается, что Visa введет специальные тарифы 1 февраля 2022 года. При этом ранее отдельных тарифов для крупных онлайн-ретейлеров у платежной системы не было.

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Речь идет о межбанковской комиссии (интерчейндже), размер которой устанавливает платежная система, при этом он является доходом банка, выпустившего карту покупателя, а перечисляет ее банк продавца (эквайер), передает РБК.

Вместе с тем, согласно сведениям представителя Visa, новая программа рассчитана на то, чтобы стимулировать дальнейшее развитие электронной коммерции в России.

Ранее, 16 августа, Wildberries ввела новые ценовые условия. При оплате картой международной платежной системы теперь появляется дополнительная комиссия. При оплате через «Мир», СБП и SberPay — нет. На следующий день Visa начала собственное расследование по этому факту, заявив, что подобные действия «негативно сказываются» на потребителях и бизнесе. Однако 31 августа пресс-служба Wildberries сообщила, что банки-эквайеры онлайн-ритейлера не обнаружили нарушений правил международных платежных систем после введения комиссии.

11 октября стало известно, что Visa больше не фиксирует нарушений при оплате в онлайн-ритейлере Wildberries.

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