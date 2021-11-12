Экстрим-зону создадут на одной из улиц Тюмени

В Тюмени появится новое прогулочное и развлекательное пространство. Его создадут на территории на пересечении улиц Николая Зелинского и Николая Федорова. Над дизайн-проектом работали специалисты Тюменского государственного университета.

В концепции говорится, что на участке 1,3 га разместят качели и беседки, игровые площадки для детей разного возраста, оборудованные спортивным инвентарем, зону для любителей экстрима. Там же появится и отдельное место для выгула домашних животных, пишет «Наш город».

Ранее сообщалось, что в следующем году в Тюмени планируют благоустроить территории возле 55 многоквартирных домов. Список составили с учетом предложений местных жителей и фактического состояния дворов.