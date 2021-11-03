Более 50 дворовых территорий обустроят в Тюмени

На следующий год в Тюмени запланировано благоустройство территорий возле 55 многоквартирных домов. Список составлен с учетом предложений местных жителей и фактического состояния дворов.

Для этого проводятся общие собрания. Общественная комиссия определяет перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве, передает портал «Наш город». Жители дворов, где будет проходить преображение, участвуют в принятии решений по проекту. Именно они выбирают, как и чем наполнить пространство у своего дома. А потом контролируют и принимают работу.

Напомним, в Тюмени не будут прокладывать улицу Воеводы Барятинского через лес. Ее сохранят в существующих границах, без организации сквозного движения. После обращений горожан власти решили внести изменения в градостроительные документы и выполнить корректировку дорожно-уличной сети.