Прямой эфир
Политика
В Еврокомиссии планируют расширить санкции против Белоруссии
Мир
Кулеба заявил о поддержке США «Крымской платформы»
Мир
США, Британия и ЕС в СБ ООН обвинили Белоруссию в миграционном кризисе
Спорт
Карпин оценил настрой сборной на матч с Хорватией в рамках турнира ЧМ-2022
Наука
Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС
Наука
Ученые Минобороны РФ создали БАД против COVID-19
Мир
На Украине заявили о планах построить «интеллектуальную границу» с РФ и Белоруссией
Авто
Штрафы для таксистов предложили поднять в три раза
Мир
Президент Польши пообщался с военными на границе с Белоруссией
Общество
Роспотребнадзор поручил властям Петербурга вакцинировать пенсионеров

Штрафы для таксистов предложили поднять в три раза

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты петербургского Заксобрания Алексей Цивилев и Дмитрий Панов собираются инициировать изменение федерального законодательства, предлагая ввести более жестких штрафах для водителей легковых и маршрутных такси за нарушения ПДД. Об этом сообщает «Парламентская газета» в материале, опубликованном 12 ноября.

По мнению депутатов, такая мера способна «дисциплинировать рынок такси и пассажирских перевозок».

В равных условиях: какие требования планируют выдвинуть к иностранным агрегаторам такси
Зарубежных игроков хотят обязать согласовывать работу с правительством

Поводом для появления поправок в главу 12 КоАП послужили многочисленные аварии маршруток с пассажирами и инциденты с таксистами, сообщили законодатели.

«По статистике МВД за пять лет, 56% всех ДТП произошло по вине таксистов», — цитирует газета Алексея Цивилева.

В частности, за нарушение правил установки регистрационных знаков предлагается штрафовать таксистов на 2 тыс. рублей, тогда как обычным автолюбителям это обходится в 500 рублей.

«За вождение в нетрезвом виде, если нет уголовной составляющей, таксистов депутаты предлагают наказывать штрафом в 60 тыс. рублей с лишением прав на полтора-два года», — следует из материала издания.

Для обычных водителей, как отмечается, за это правонарушение предусмотрен штраф до 30 тыс. рублей с таким же сроком лишения прав.

Кроме того, за превышение скорости водителей такси предлагают штрафовать на 2,5 тыс. рублей. За нарушения ПДД, которые привели к аварии с пострадавшими, предлагают повысить штраф с 25 до 80 тыс. рублей.

29 октября в Московской области таксистов-нарушителей начала выявлять нейросеть. За первые сутки работы нейросети выявлено более 3,1 тыс. нарушений. Самые распространенные из них — отсутствие или повреждение желтой полосы и отсутствие фонаря на крыше.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021