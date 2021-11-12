Штрафы для таксистов предложили поднять в три раза

Депутаты петербургского Заксобрания Алексей Цивилев и Дмитрий Панов собираются инициировать изменение федерального законодательства, предлагая ввести более жестких штрафах для водителей легковых и маршрутных такси за нарушения ПДД. Об этом сообщает «Парламентская газета» в материале, опубликованном 12 ноября.

По мнению депутатов, такая мера способна «дисциплинировать рынок такси и пассажирских перевозок».

Поводом для появления поправок в главу 12 КоАП послужили многочисленные аварии маршруток с пассажирами и инциденты с таксистами, сообщили законодатели.

«По статистике МВД за пять лет, 56% всех ДТП произошло по вине таксистов», — цитирует газета Алексея Цивилева.

В частности, за нарушение правил установки регистрационных знаков предлагается штрафовать таксистов на 2 тыс. рублей, тогда как обычным автолюбителям это обходится в 500 рублей.

«За вождение в нетрезвом виде, если нет уголовной составляющей, таксистов депутаты предлагают наказывать штрафом в 60 тыс. рублей с лишением прав на полтора-два года», — следует из материала издания.

Для обычных водителей, как отмечается, за это правонарушение предусмотрен штраф до 30 тыс. рублей с таким же сроком лишения прав.

Кроме того, за превышение скорости водителей такси предлагают штрафовать на 2,5 тыс. рублей. За нарушения ПДД, которые привели к аварии с пострадавшими, предлагают повысить штраф с 25 до 80 тыс. рублей.

29 октября в Московской области таксистов-нарушителей начала выявлять нейросеть. За первые сутки работы нейросети выявлено более 3,1 тыс. нарушений. Самые распространенные из них — отсутствие или повреждение желтой полосы и отсутствие фонаря на крыше.