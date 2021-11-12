У самозанятых может появиться единый пенсионный план

Для самозанятых, которые работают на крупные экосистемы наподобие Яндекса или Сбера, могут создать единый негосударственный пенсионный план. Такая инициатива обсуждалась 11 ноября на совещании на площадке ЦСР с участием органов власти и представителей рынка, следует из материалов к нему (есть в распоряжении «Известий»).

Система может работать следующим образом: платформы с согласия занятого удерживают долю его доходов от каждого заказа в качестве пенсионных взносов и направляют их на единый счет занятого в НПФ. При этом компании вправе делать дополнительные пенсионные отчисления и за свой счет. Впоследствии выплаты работник получает вне зависимости от страны проживания, причем как в случае достижения пенсионного возраста, так и при недееспособности или сложном финансовом положении.

Таким образом, самозанятые, работающие с платформами, получат социальные гарантии в виде «живых денег» на счете, баланс которого всегда известен.

Кроме того, до пенсии из них можно взять в долг, говорится в материалах к совещанию. При этом определенные минусы в таком решении тоже есть: оно увеличивает административную нагрузку на платформы и не устраняет риск того, что самозанятые откажутся от участия в пенсионном плане, следует из документов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Платформализм: самозанятым хотят создать единый пенсионный план