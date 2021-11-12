Мошенники получили точные данные о счетах и расходах клиентов банков

Россияне жалуются на звонки мошенников, имеющих полный доступ к счетам и тратам клиентов. В основном о таких случаях на одном из форумов рассказывают клиенты Альфа-банка, «Известия» ознакомились с публикациями и комментариями пользователей портала VC.ru.

Так, один из участников площадки рассказал о звонках якобы от имени сотрудников Альфа-банка. Описав схему действия мошенников, он подчеркнул, что им было известно количество средств на карте вплоть до копеек, а также суммы последних покупок, сделанных за час до звонка. Также отмечается, что номер, с которого совершался звонок, был идентичен указанному на официальном сайте банка. Автор публикации признался, что перевел на счет в другой организации 85 тыс. рублей.

Другой пользователь поделился схожим кейсом, также связанным с Альфа-банком. По его словам, на второй день после начисления первой получки по зарплатному проекту мошенники позвонили пятерым сотрудникам его компании. Назвав им точный баланс до копейки, они пытались обмануть клиентов разными способами.

В Альфа-банке не ответили на запрос «Известий» о жалобах клиентов на подобные случаи и причинах их возникновения. В то же время одна из крупнейших организаций — «Газпромбанк» — фиксирует обращения со стороны своих клиентов на наличие у злоумышленников актуальной информации о сумме на карте и всех тратах ее владельца.

В ЦБ «Известиям» сказали, что методы социальной инженерии остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан, а телефонное мошенничество — одним из их главных каналов. Столь подробная информация у третьих лиц свидетельствует о внутренней утечки данных, считают эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тайное становится слитым: мошенники завладели данными о тратах граждан