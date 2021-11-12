Задержанного брата Хабиба вывели из отделения полиции аэропорта Шереметьево

Задержанного в Москве двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана и его друга Камала Идрисова вывели из отделения полиции в аэропорту Шереметьево. По предварительной информации, ночь они проведет в изоляторе временного содержания. Утром 12 ноября задержанных должны отправить в Махачкалу.

Причиной этого стал неправильно составленный приказ о доставке Нурмагомедова и Идрисова под конвоем в Дагестан. Предполагается, что сотрудники МВД в Махачкале переделают неправильно составленную доверенность только утром.

11 ноября Следственный комитет (СК) обнародовал кадры с места наезда машины на сотрудника полиции, произошедшего у аэропорта в Каспийске. Сотрудник ГИБДД попытался остановить автомобиль с тонированными стеклами, так как на нем не было государственных регистрационных знаков.

Отмечается, что по факту ДТП было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Правоохранитель получил ушибы головы, есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

Нурмагомедов и Идрисов спешили на рейс и хотели проникнуть в зону, где запрещено движение частных автомобилей. Сбив полицейского, молодые люди поспешили на самолет. После прилета в московский аэропорт Шереметьево их задержали. По предварительным данным, за рулем находился Камал Идрисов.