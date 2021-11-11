Акции Burberry на открытии Лондонской фондовой биржи упали на 10%

Акции британского производителя товаров класса люкс Burberry упали. Ценные бумаги на открытии торгов Лондонской биржи рухнули на 10%. Стоимость акций компании 11 ноября составила £18 за штуку. Инвесторов не устроила отчетность компании за II квартал 2022 финансового года. Выручка Дома моды за первую половину года выросла на 38% по отношению к прошлому и составила £1,21 млрд, передает телеканал «Известия». При этом продажи производителя увеличились только на 6%. Аналитики же ожидали повышения реализации дорогих товаров минимум на 8%, сообщил Bloomberg. Burberry заявила, что падение акций связано с Китаем. COVID-ограничения в КНР сократили покупательский спрос. В целом коронавирус серьезно повлиял на сегмент класса люкс. Элитные бренды теряют и клиентов, и деньги. По данным компании Euromonitor, за шесть месяцев 2021 года оборот в дорогом сегменте упал на 12% по сравнению с прошлым годом. 41% покупателей роскоши отметил ухудшение финансового положения.

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