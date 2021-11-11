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В Татарстане разгромили финансируемую Турцией ячейку экстремистов

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В Республике Татарстан разгромили ячейку турецкой экстремистской организации «Нурджулар» (запрещена в РФ). РЕН ТВ 11 ноября публикует кадры задержания злоумышленников.

Ячейка действовала в Казани с 2019 года. Преподаватель одного из казанских вузов распространял среди студентов-мусульман идеологию запрещенной секты. Члены ячейки собирались на конспиративных квартирах, где также вербовались новые участники.

Трое фигурантов дела были арестованы. По данным источника телеканала, лидер ячейки признал вину.

Ранее, 5 октября, правоохранители пресекли в Московском регионе деятельность организации «Нурджулар», вербовавшей студентов. Подозреваемые были задержаны. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация и участие в деятельности экстремистской организации»).

Международная религиозная организация «Нурджулар», созданная в Турции, была признана экстремистской Верховным судом РФ в 2008 году. Ее члены пропагандируют идеи радикального ислама.

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