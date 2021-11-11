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Скончался барабанщик группы Moody Blues Грэм Эдж

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В возрасте 80 лет умер барабанщик рок-группы The Moody Blues Грэм Эдж. Об этом 11 ноября сообщает издание The Sun.

Английский музыкант был одним из основателей творческого коллектива, который прославили такие хиты, как «Ночи в белом атласе» и «Твои самые смелые мечты».

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Группа The Moody Blues была создана в 1964 году. В ее состав вошли Эдж, Клинт Уорвик, Майк Пиндер и Рэй Томас. Сегодня эта рок-группа является одной из самых старых действующих в мире.

Музыканты продали 70 млн альбомов по всему миру, выпустив 18 платиновых и золотых пластинок.

В период с 1974 по 1977 год в деятельности музыкантов был перерыв. За это время Эдж выпустил свою первую сольную песню в 1974 году «Нам нравится это делать/Дробовик», а спустя год — первый сольный альбом под названием Kick Off Your Muddy Boots.

Последний альбом The Moody Blues был выпущен в 2003 году, но музыканты и в дальнейшем продолжали выступать.

Как сообщается в издании, Эдж прекратил ездить с гастролями в 2018 году. При этом он оставался единственным участником группы из первоначального состава.

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