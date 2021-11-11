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Психолог рассказал об особенностях пар с большой разницей в возрасте

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Будущее пары с большой разницей в возрасте зависит от множества факторов, к тому же люди могут адаптироваться к различным обстоятельствам. Об этом 11 ноября заявил психолог Андрей Зберовский.

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«Биологически природа так предусмотрела, что половые или семейные партнеры могут отличаться и на 15, и на 20, и даже на 30 лет. Допустим, какая-то разница даже на 20–25 лет вполне может быть скорректирована людьми, проживающими вместе. К примеру, девушке — 20, мужчине — 40 или даже 50 лет. Даже подобные альянсы могут существовать. Люди без проблем адаптируются», — сказал он в беседе с «Федеральным агентством новостей».

Вместе с тем, как отметил психолог, большое значение в этой связи играют социальные факторы. Если партнеры происходят из примерно одной среды, они легко приспособятся друг к другу даже при большой разнице в возрасте.

Вместе с тем если мужчина и женщина различаются в интеллектуальном плане или у них разные взгляды на религию и прочее, такой союз, скорее всего, долго не продержится.

Специалист резюмировал, что возрастная разница легко корректируется телесной и эмоциональной близостью, общением и общими интересами.

Ранее, 24 октября, интегративный психолог, гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова рассказала, что для удачного замужества важно не зацикливаться на нем, а также не торопить мужчину. По ее словам, активность женщины порождает пассивность мужчины, поэтому не стоит торопить партнера с походом в загс. Кроме того, важно не использовать манипуляции в отношениях и заранее обсудить с партнером планы на будущее.

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