Рассекречены документы о подготовке нападения японских войск на СССР

ФСБ России опубликовала рассекреченные документы о подготовке Японии к нападению на СССР. Военный план 1940 года предусматривал захват Дальнего Востока, а также территории Сибири до Байкала. Его разработал генерал-лейтенант Кеодзи Томинаги — настоящий знаток советской России, в 1930-х годах он исполнял обязанности помощника военного атташе в Москве, где вербовал агентов из числа русских эмигрантов. В архивах содержится протокол допроса Томинаги советскими спецслужбами, сообщает телеканал «Известия». В их числе также показания других японских военных деятелей. Публикация этих материалов из «Особой папки» советской контрразведки СМЕРШ приурочена к 73-й годовщине завершения Токийского процесса.

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