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Названы самые продаваемые японские авто в России по итогам 9 месяцев

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В России в январе–сентябре 2021 года было продано 177,6 тыс. новых автомобилей японских марок, что на 2,8% меньше, чем за такой же период 2020 года. Об этом 11 ноября сообщает «Автостат».

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Отмечается, что на первом месте по продажам находится кроссовер Toyota RAV4, продажи которого выросли на 4,4% и достигли 27 204 единиц. Второе место занимает седан Toyota Camry, тираж которого составил 23 127 экземпляров (+15,9%). На третьем месте находится Nissan Qashqai с результатом 13 886 проданных автомобилей (–14,7%).

В топ-10 по итогам девяти месяцев 2021 года вошли также Mazda CX-5 (13 682 ед.; −0,9%), Nissan X-Trail (12 816 ед.; −9,4%), Mitsubishi Outlander (11 429 ед.; +0,5%), Toyota LC Prado (10 105 ед.; +28,2%), Lexus RX (7926 ед.; +11,3%), Nissan Terrano (7244 ед.; −9,1%) и Suzuki Vitara (4702 ед.; +23,5%).

26 октября сообщалось, что в России за III квартал 2021 года количество официальных автомобильных дилерских центров сократилось на 39.

Так, если в июле 2021 года в нашей стране насчитывалось 3182 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, то в октябре их стало 3143. Всего в III квартале этого года был расторгнут 101 дилерский контракт, а новых заключено 62.

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