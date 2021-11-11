Научно-популярный фильм сняли о коренном народе Удмуртии

В Удмуртии сняли научно-популярный фильм о коренном народе республики. Это часть проекта «Аудиовизуальная энциклопедия этнокультур России».

Съемки проходили 9–10 ноября в музее-заповеднике «Лудорвай» и Национальном музее имени Кузебая Герда, сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского министерства национальной политики.

В фильме рассказывается об истории происхождения, языке, культуре и быте удмуртского народа. В нем, в частности, можно увидеть обряд одевания невесты у южных удмуртов. Его для фильма исполнили актеры театра фольклорной песни и танца «Айкай».

Зритель увидит картины быта, многосложные костюмы, этнографические детали свадебного обряда, гостевой и застольный этикет, а также песни и танцы.

Ранее сообщалось о разработке в Госсовете Удмуртии законопроекта о нематериальном культурном наследии народов республики. В дальнейшем в регионе создадут реестр данных объектов. Предполагается, что законопроект будет регулировать отношения, возникающие в сфере сохранения, изучения, выявления и использования объектов нематериального наследия.