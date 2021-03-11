Закон о нематериальном культурном наследии разработают в Удмуртии

Депутаты Государственного совета Удмуртии приступили к разработке законопроекта о нематериальном культурном наследии народов республики. В дальнейшем в регионе создадут реестр данных объектов.

К нематериальному наследию относят знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства. Также наследием считают обычаи, их формы представления и выражения. Об этом пишет Udm-info.ru.

Предполагается, что законопроект будет регулировать отношения, возникающие в сфере сохранения, изучения, выявления и использования объектов нематериального наследия. Также в документ включат основные направления государственной политики в данной сфере.

Ранее сообщалось, что в Крыму в 2021 году планируют начать капитальный ремонт 55 объектов культуры и культурного наследия. Стоимость работ оценили в 2,4 млрд рублей.