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Капремонт 55 объектов культуры намерены начать в Крыму в этом году

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В Республике Крым в этом году планируют начать капитальный ремонт 55 объектов культуры и культурного наследия. Об этом сообщила министр культуры региона Арина Новосельская.

По ее словам, специалисты отремонтируют 41 учреждение культуры и искусств. Еще на 14 объектах культурного наследия пройдут ремонтно-реставрационные работы по их сохранению, пишет ИА «Крыминформ».

Стоимость работ оценили в 2,4 млрд рублей. Их выделят по нацпроекту «Культура», федеральной целевой программе и другим программам и планам. На 42 объектах работы планируется завершить уже в этом году.

Министр культуры также отметила, что сейчас продолжается реконструкция Крымского художественного училища имени Н.М. Самокиша в Симферополе, капремонт Крымско-Татарского музыкально-драматического театра, выполняются работы по сохранению различных объектов культурного наследия.

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