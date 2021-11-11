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В Росстандарте рассказали о ситуации с фальсифицированным топливом в РФ

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В России заметно улучшилось качество фальсифицированного топлива. Об этом 11 ноября заявил замглавы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Кулешов, выступая на форуме «Всемирный день качества в России».

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«Сейчас, даже если мы и находим нарушение, то это либо относительно незначительное превышение серы, в несколько раз. При норме в 10 миллиграмм на килограмм мы находим сейчас 50-70, раньше же это были тысячи миллиграмм на килограмм. То есть даже суррогатное топливо стало более экологичным», — подчеркнул Кулешов.

Также он заявил, что доля фальсифицированного топлива в России значительно снизится в ближайшие пару лет.

«Я думаю, что в ближайшее время мы удивимся и увидим очень хорошие цифры. В ближайшие пару лет доля на рынке фальсификатов практически будет сведена к нулю. Нуля, конечно, не будет, но она (доля фальсификата. — Ред.) будет очень маленькая», — уточнил замглавы Росстандарта.

Кроме того, Кулешов рассказал, что доля тех АЗС, что нарушали требования по качеству топлива, постепенно снижается. Сейчас их число составляет 6,5-7,5% от общего число станции в стране.

Ранее, 4 августа, технический директор сети автосалонов Максим Рязанов рассказал о признаках, которые помогут выявить некачественный бензин.

Если после заправки в салоне машины чувствуются металлические звуки из бака, если мотор работает с перебоями или из строя вышли свечи зажигания, то это говорит о том, что в автомобиль был залит некачественный бензин, заявил Рязанов. Он также обратил внимание то, что, если резко увеличился расход топлива и автомобиль заводится с трудом, это тоже говорит о «левом» бензине.

До этого, в ноябре 2020 года, вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев рассказывал «Известиям», что российские регионы наводнили нелегальные заправки пропан-бутана (АГЗС). Не соблюдая технику безопасности, владельцы ставят ангары около магазинов, а работать приводят мигрантов, добавлял тогда Гусев.

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