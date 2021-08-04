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Автоэксперт перечислил признаки поддельного бензина

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Технический директор сети автосалонов Максим Рязанов рассказал о признаках, которые помогут выявить некачественный бензин.

Наливай, отъезжай: насколько доступен бензин в странах Европы
Россия оказалась на втором месте по дешевизне автомобильного топлива

Как пояснил специалист агентству «Прайм» в среду, 4 августа, есть три признака того, что автомобиль заправлен некачественным топливом.

Если после заправки в салоне машины чувствуются металлические звуки из бака, если мотор работает с перебоями, или из строя вышли свечи зажигания, то это говорит о том, что в автомобиль был залит «паленый» бензин, пишет REGNUM.

«Запах сероводорода при движении задним ходом говорит о плохом качестве залитого бензина, но доказать вину АЗС можно будет только при проведении лабораторной экспертизы и наличии чека», — подчеркнул Рязанов.

Он также обратил внимание то, что если резко увеличился расход топлива и автомобиль заводится с трудом, это тоже говорит о «левом» бензине, пишет НСН.

Эксперт посоветовал подавать иск в адрес собственника заправки и заменить фильтр-сетку топливной системы и бензонасос. Также стоит тщательно промыть бензобак, форсунки и топливную магистраль.

26 июля сообщалось, что Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 европейских стран, а по его доступности для населения находится на 16-м месте.

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