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Водитель автобуса получил два года колонии после гибели девочки в Химках

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Суд в Подмосковье вынес приговор по делу водителя рейсового автобуса Алишера Саломова, признанного виновным в нарушении правил дорожного движения, приведшем к гибели ребенка. Об этом в пресс-службе прокуратуры региона сообщили в четверг, 11 ноября.

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«В четверг, 11 ноября, суд приговорил Саломова к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года шесть месяцев», — сказали в прокуратуре агентству городских новостей «Москва».

Авария произошла вечером во вторник, 15 июня, в городе Химки на улице 9 Мая. 46-летний водитель рейсового автобуса совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия, пишет РИАМО.

16 июня водителя автобуса арестовали по решению Химкинского городского суда.

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