Великие битвы, как и другие крупные события, часто сопровождают мифы и легенды. Виной тому как стремление дать простой ответ на сложный вопрос, так и чья-то осознанная попытка подменить реальность вымыслом, скрывая истинные события. Много мифов связано с битвой за Москву, 80-летие которой отмечается в эти дни. Среди них — якобы небывалые холода, которые не позволили захватчикам взять Москву.

Если ознакомиться с воспоминаниями гитлеровских генералов и офицеров в меньших чинах, сложится впечатление, что причин их поражения всего две — «генерал Грязь» и «генерал Мороз». Если бы не климат, дают понять гитлеровские полководцы, они бы взяли Москву. Якобы 11 ноября 1941 года в Московской области начался период небывалых холодов. Лютые морозы сковали людей, технику и гужевой транспорт.

Но, изучив метеоданные, находящиеся в открытом доступе, мы увидим, что температурный режим того ноября не отличался экстремальными величинами. Начало месяца было теплым и облачным, регион находился во власти циклона. Благодаря чему авиация противника не смогла сорвать парад 7 Ноября на Красной площади. К концу первой декады небо прояснилось, а температура стала падать. В результате самая низкая температура за весь ноябрь 1941 года была отмечена 13 числа — 15°С.

В начале второй декады ноября образовался устойчивый снежный покров, в среднем — 5 см. К концу декады температура поднялась до -5 °С и до конца месяца не падала ниже -10 °С, а средняя высота снежного покрова не превышала 10 см. То есть, стояла вполне обычная для этого месяца погода. «Генерал Мороз» никак не помешал бы немцам в их наступлении. Более того, благодаря заморозкам грунтовые дороги, обычно раскисающие весной-осенью, стали прочнее, повысив проходимость техники.

Погода первого месяца зимы отличилась двумя сильными похолоданиями: 5–7 декабря среднесуточная температура составляла -21–23 °С, и 30–31 декабря опускалась до -23–27 °С. Ниже 30-градусной отметки температура понизилась один раз — в новогоднюю ночь было -31,3 °С. Волны холода в декабре чередовались со значительными потеплениями, до оттепели 9, 12 и 23 декабря. В итоге средняя температура декабря составила -12,8 °С. Декабрь был снежным, практически каждый день наблюдались осадки. В результате высота снежного покрова в конце месяца достигла 40 см. Мы видим, что период чередования сильных морозов и осадков наступил как раз в момент контрнаступления РККА под Москвой, тем самым препятствуя ему.

Попытка немецких офицеров списать свое поражение на «генерала Мороза» — прикрытие своих ошибок, начиная с планирования сил и средств, сроков проведения операции, необходимого снабжения. Но самое главное — ошибок командования в боях против Красной армии. Именно действия РККА стали причиной краха вермахта под Москвой, а не «генерал Мороз», который, как мы увидели, нашим войскам мешал больше, чем немецким.

Миф о «генерале Морозе» родился не в 1941 году, он уходит корнями в поражения Наполеона 1812 года. Именно он, после боев на Березине, продиктовал текст 29-го «Бюллетеня Великой армии». Как средство пропаганды Бюллетень отражал точку зрения Наполеона. В нем Бонапарт указал причину своих поражений: «Морозы, начавшиеся с 7-го числа ноября, вдруг увеличились, и с 14 по 16 ноября термометр показывал от 16 до 18 градусов ниже точки замерзания...».

29-й бюллетень стал последним в истории Великой армии, породив миф о «генерале Морозе» или «генерале Зиме» как единственном защитнике России от иноземных вторжений.

1 декабря 1812 года в Лондоне вышел сатирический листок General Frost Shaving Little Boney («Генерал Мороз, бреющий маленького Бони»). Листок по сути высмеивал наполеоновскую трактовку событий. Против нее выступил поэт и герой войны 1812 года Денис Давыдов. В 1835 году, в статье «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?», он обращал внимание на то, что холода не достигли критических величин, отдельные корпуса французов, несмотря на холод, сохраняли боеспособность до битвы на Березине в ноябре 1812 года. Давыдов подчеркнул, что армия Наполеона была разгромлена еще до настоящих морозов благодаря усилиям российских регулярных войск и партизан. Внутренними причинами поражения Великой армии Наполеона стали ошибки, допущенные при отступлении — в планировании, снабжении, медицинском обеспечении и управлении, а также падение морали и боевого духа.

Слепая вера в миф о «генерале Морозе» говорит не только о незнании своей истории. Это фактически отрицание подвига и героизма нашего народа, недооценка нашей армии, которая не раз побеждала более сильных врагов.

Автор — член Ассоциации историков Союзного Государства

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора