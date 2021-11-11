За три дня Илон Маск продал около 4,5 млн акций Tesla на сумму $5 млрд

Илон Маск продал акции компании Tesla на сумму $5 млрд. Бизнесмен реализовал бумаги в несколько сделок: в понедельник, вторник и среду. В общей сложности за три дня Маск продал около 4,5 млн акций Tesla. Часть вырученных бизнесменом средств пойдет на уплату налогов, передает телеканал «Известия». 6 ноября Маск запустил опрос в Twitter о продаже своих акций. Большая часть пользователей соцсети проголосовали за реализацию ценных бумаг. После публикации опроса, акции Tesla стали дешеветь. Из-за падения котировок ценных бумаг компании Илон Маск потерял $50 млрд.

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