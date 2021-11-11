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В школьную программу по музыке вошел сборник учителя года России

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Итогом масштабного празднования Недели учителя в России стала публикация сборника музыкальных произведений «Всегда пусть музыка звучит», созданного силами коллектива под руководством первого абсолютного победителя конкурса «Учитель года России» Артура Зарубы и при участии победителя конкурса в 1997 году Дмитрия Рытова.

Уникальный материал, вошедший в авторскую программу и адресованный титулованными педагогами, всем школам страны уже вошел в архивы принятых методических рекомендаций среднего музыкального образования. В основу сборника легли произведения, призванные решить существующие проблемы воспитания молодежи и показать всю палитру патриотических чувств, которые могут развить в себе подростки в рамках школьной программы на уроках музыки.

Как вдохновить современное поколение, любителей гаджетов на любование природой звука? Сколько нужно нот, чтобы с помощью музыкальной гармонии оттаял слух от навязчивого бита? Каких кумиров подростки вынесут из школы, если на уроках они не услышат живой музыки? Эти вопросы задает себе каждый учитель, ответственный за духовное развитие ребенка.

Благодаря сборнику уже более 1 тыс. хоровых коллективов общеобразовательных школ (ДМШ и ДШИ) смогут решить проблемы с поиском программы предмета, нотных материалов и возможность раскрыть во внеурочной деятельности школ такие важные темы воспитания, как любовь к Родине, чувство прекрасного, переживания красоты мира, бережного отношения к окружающему и себе.

«В жизни любого человека случаются исторические события. Если бы не конкурс «Учитель года России», то, может быть, и не появилось бы такой идеи — издать сборник. Совместно с профессором кафедры народного инструментального искусства Санкт-Петербургского государственного института культуры, а также участником и победителем конкурса «Учитель года России» Дмитрием Рытовым мы задумали, что это могло бы стать прекрасным подарком для учителей и детей России от «Учителей года России» и в то же время великолепным примером содружества педагогов из разных регионов в послеконкурсных творческих проектах», — рассказал кандидат педагогических наук, учитель МХК ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа», соавтор сборника Артур Заруба.

16 произведений сборника рассчитаны на разный уровень музыкальной подготовки и возраст. Представленный материал позволит наполнить учебный план и концертный репертуар детских творческих коллективов новыми современными произведениями, некоторые из которых созданы при участии руководителей профессиональных хоров и преподавателей ведущих консерваторий страны.

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