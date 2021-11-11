В Минфине прокомментировали сообщения о возможном отказе от ВСМ Москва — Петербург

В пресс-службе Минфина России переадресовали вопрос редакции «Известий» от 11 ноября об обсуждении правительством переноса сроков строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в Минтранс и ОАО «РЖД».

«По данному вопросу целесообразно обратиться в Минтранс России и ОАО «РЖД», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе ОАО «РЖД» заявили «Известиям», что не комментируют эти сообщения.

Ранее в этот же день газета «Коммерсант» со ссылкой на четыре источника сообщила, что власти могут сдвинуть сроки строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. На уровне правительства обсуждается вопрос о возможном отказе от этого проекта.

Источники отмечали, что вместо ВСМ собираются построить выделенный грузовой ход между городами. По итогам совещания, которое прошло 27 октября у первого вице-премьера Андрея Белоусова, РЖД рекомендовали дополнительно проработать, в частности, строительство магистрали. Собеседники издания обратили внимание на то, что в проекте документа пункт о магистрали был указан как «оптимизация проекта строительства железнодорожной линии Москва — Санкт-Петербург с участием крупнейших грузоотправителей». Подчеркивалось, что РЖД настаивает на создании выделенного грузового хода между двумя городами.

В пресс-службе РЖД и секретариатах зампостпреда России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрея Белоусова и вице-премьера Марата Хуснуллина эту информацию не прокомментировали газете.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Стоимость строительства оценивалась в 1,5 трлн рублей. В сентябре следующего года сообщалось, что строительство магистрали планируется начать в 2021 году.