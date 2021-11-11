Прямой эфир
Авто
ГИБДД проведет рейды по выявлению зарегистрированных на детей авто
Экономика
Маск продал акции Tesla на $1,1 млрд
Мир
Сторонники оппозиции Армении попытались прорваться в здание правительства
Общество
МИД Польши подтвердил планы ЕС рассмотреть санкции против «Аэрофлота»
Мир
Кабмин Чехии ушел в отставку
Экономика
Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа в ФРГ снизилась на треть
Общество
Власти ускорят расселение аварийного жилья на Дальнем Востоке и в Сибири
Общество
Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области из-за непогоды
Общество
В Хабаровском крае введут QR-коды для входа на вокзалы и в аэропорты
Общество
В Новосибирске более 600 человек не смогли улететь в Египет

В Минфине прокомментировали сообщения о возможном отказе от ВСМ Москва — Петербург

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пресс-службе Минфина России переадресовали вопрос редакции «Известий» от 11 ноября об обсуждении правительством переноса сроков строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в Минтранс и ОАО «РЖД».

Путевое предложение: в железнодорожном расписании появятся спецрейсы для туристов
В мае будут курсировать около 650 дополнительных поездов

«По данному вопросу целесообразно обратиться в Минтранс России и ОАО «РЖД», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе ОАО «РЖД» заявили «Известиям», что не комментируют эти сообщения.

Ранее в этот же день газета «Коммерсант» со ссылкой на четыре источника сообщила, что власти могут сдвинуть сроки строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. На уровне правительства обсуждается вопрос о возможном отказе от этого проекта.

Источники отмечали, что вместо ВСМ собираются построить выделенный грузовой ход между городами. По итогам совещания, которое прошло 27 октября у первого вице-премьера Андрея Белоусова, РЖД рекомендовали дополнительно проработать, в частности, строительство магистрали. Собеседники издания обратили внимание на то, что в проекте документа пункт о магистрали был указан как «оптимизация проекта строительства железнодорожной линии Москва — Санкт-Петербург с участием крупнейших грузоотправителей». Подчеркивалось, что РЖД настаивает на создании выделенного грузового хода между двумя городами.

В пресс-службе РЖД и секретариатах зампостпреда России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрея Белоусова и вице-премьера Марата Хуснуллина эту информацию не прокомментировали газете.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Стоимость строительства оценивалась в 1,5 трлн рублей. В сентябре следующего года сообщалось, что строительство магистрали планируется начать в 2021 году.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021