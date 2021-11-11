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Самая юная летчица совершит посадку в Владивостоке в ходе кругосветки

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Самая молодая летчица в мире, 19-летняя бельгийка Зара Резерфорд, совершит следующую остановку в рамках кругосветного путешествия в аэропорту Владивосток «Кневичи». Об этом сообщил в среду, 10 ноября, Telegram-канал «Восток № 1».

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Уточняется, что после Владивостока девушка отправится в столицу Республики Корея Сеул.

За траекторией полета девушки можно проследить в реальном времени на ее сайте. Ее команда также ведет Instagram-аккаунт, в котором делится с подписчиками самыми яркими моментами перелета.

Ранее Резерфорд покинула Колыму после недельного пребывания в Магадане, где задержалась из-за шторма и метели. Как рассказала девушка «Известиям», перелет с Аляски до Анадыря был весьма непростым, да и вообще сложности встречались на каждом отрезке кругосветки.

Зара вылетела из Бельгии 18 августа. Девушка продолжает свое одиночное кругосветное путешествие на одном из самых скоростных ультралегких самолетов в мире Shark, который специально подготовили для ее путешествия.

Летчица уже пересекла Атлантику, Канаду, Восточное побережье США и Карибские острова. После развернулась на север, пролетела через Панаму, Коста-Рику и Мексику. Всего Резерфорд планирует посетить 52 страны на пяти континентах.

Бельгийка намерена стать самой молодой женщиной в истории, которая в одиночку облетела весь мир на небольшом воздушном судне, и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Действующий рекорд принадлежит 30-летней американке афганского происхождения Шаесте Вайз.

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